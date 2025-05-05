Galatasaray, Ali Uras’ı Anıyor

ANMA MESAJI YAYIMLANDI

Galatasaray Kulübü, eski başkanları Ali Uras’ın 13. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, “Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Ali Uras’ı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

ALI URAS’IN KULÜBE KATKILARI

Ali Uras, Galatasaray’da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapmış bir isimdir. 1977-1986 yılları arasında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yürüttü. Ayrıca, Aralık 1986’dan Ağustos 1987’ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu’nda Başkanlık görevini üstlendi. Uras, 5 Mayıs 2012’de hayata veda etti.