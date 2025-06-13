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Galatasaray Alisson Becker’ı Reddetti

GALATASARAY YENİ KALECİ ARAYIŞINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray, uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından yeni bir kaleci arıyor. Sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Alisson Becker için hamle yapmayı planlıyor.

ALISSON BECKER’DAN RED YANITI

Sky Sports’un aktardığı bilgilere göre, Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi geri çevirmiş. Tecrübeli eldivenin Türkiye’de forma giymeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonda Liverpool formasıyla 35 maçta görev alan Becker, bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. 32 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’de sona erecek.

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