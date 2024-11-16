Galatasaray Alisson İçin Hamle Yapıyor

GALATASARAY TRANSFERİNİ HIZLANDIRIYOR

Trendyol Süper Lig’de lider konumda olan Galatasaray, takıma yeni takviyeler yaparak gücünü artırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın yerine alternatif arayışlarını sürdürüyor.

ALİSSON İLGİSİ ARTIYOR

Fotomaç’ın haberine göre, yönetim Liverpool’un 32 yaşındaki yıldızı Alisson Becker için transfer çalışmalarına başlamış durumda. Gelecek sezon Liverpool’un kalelerini Mamardashvili’nin koruması beklenirken, Brezilyalı kalecinin yedek kalması olabiliyor.

TAFFAREL DESTEĞİYLE HAMLE YAPILACAK

Bu durumu fırsat bilen Galatasaray yönetimi, 1.93 m. boyundaki Alisson için girişimde bulunacak. Cimbom, bu transfer sürecinde Liverpool’un kaleci antrenörü Taffarel’den de destek almayı planlıyor.