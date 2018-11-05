G.Saray Almanya’ya gitti

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Almanya’ya gitti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma için Atatürk Havaalanı’ndan özel bir uçuşla 12.30’da Düsseldorf’a hareket etti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak da takımı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı kafilede sakatlıkları süren Emre Akbaba ve Nagatomo’nun yanı sıra Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı.

Galatasaraylı taraftarlar, havaalanında Mustafa Cengiz ve futbolculara yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRT