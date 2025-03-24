Galatasaray, Altay Bayındır’ı Transfer Etmek İstiyor

FORMA ŞANSI BULAMAYAN ALTAY BAYINDIR

Manchester United’da yeterince forma şansı bulamayan Altay Bayındır, yeniden Süper Lig’e dönebilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray’ın milli kaleciyi transfer etmek istediği öne sürüldü. Beklentilere göre, Manchester United, kaleci rotasyonunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istiyor ve bu süreçte Altay ile yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ

Yeterince fırsat bulamayan Altay, Süper Lig’e dönüş hazırlıkları yapıyor. Fernando Muslera’nın ayrılık sinyalleri vermesiyle, Galatasaray yeni bir kaleci arayışına yöneldi ve Altay’ı gündemine aldı. İngiliz kaynaklar, Manchester United’ın kaleci rotasyonunu Anthony Patterson ile güçlendirmek istediklerini ve bu durumda Altay ile ayrılık sürecinin planlandığını belirtiyor.

Süper Lig’den birçok kulüple görüşen Altay Bayındır’ın, Galatasaray’a transferi en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. İngiliz basını, Altay’ın Süper Lig’e dönme konusunda kararlı olduğunu yazarken, önümüzdeki günlerde milli kalecinin hangi takıma gideceği kesinlik kazanacak. Galatasaray, Muslera’nın tecrübesinden yararlanarak Altay’ı kademeli olarak takıma adapte etmeyi hedefleyebilir.

GALATASARAY İÇİN GELECEK PLANLARI

Altay’ın Manchester United macerası kısa sürerken, Galatasaray’ın tecrübeli kaleciye teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Süper Lig’e geri dönmeye sıcak bakan Altay için en ciddi talibin Galatasaray olduğu konuşuluyor.