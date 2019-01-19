Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Ankargücü maçının VAR hakemi Barış Şimşek olarak açıklandı.

Süper Lig’in 18 haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da kritik maçın VAR hakemi Barış Şimşek olarak açıklandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar bulunacak.

5 GÜNDE 4 KEZ VAR ODASINA GİRDİ

Ligin ilk yarısında 26 VAR, 4 de AVAR olarak toplamda 30 defa VAR odasına girerek bu alanda zirvede yer alan Barış Şimşek, ikinci yarıya da hızlı başladı. Şimşek, Türkiye Kupası’nda 15 Ocak Salı günü oynanan Antalyaspor-Göztepe ve 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak görev yapmıştı. Süper Lig’de dün akşam Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasında AVAR olarak hizmet veren 42 yaşındaki hakem, bu akşam Galatasaray’ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın da VAR’ı oldu.

Şimşek, böylece 5 günde 4 defa VAR odasına girmiş olacak.

TRT