Galatasaray anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için kadro güçlendiriyor. Galatasaray, Rodriguez’i kiralamak için Al-Rayyan’a resmi teklif götürdü.

arı-kırmızılılarda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hızı kazandı. Cimbom, James Rodriguez’i kiralamak için Al-Rayyan’a teklifte bulundu.

Galatasaray’ın, dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray, Al Rayyan’da 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı 10 numara için kulübüne maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti. Al Rayyan ise Galatasaray ile yarı yarıya maaş paylaşımı yapmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.