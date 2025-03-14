Galatasaray, Antalyaspor Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk devresi, sarı-kırmızılıların 3-0’lık üstünlüğüyle son buldu. Maçtaki önemli dakikalar şöyle gelişti:

MAÇ DAKİKALARI

25. dakikada Yunus’un sol kanattan yaptığı ortada, uzak kale direğinde Barış Alper’in kafayla ortaya çevirdiği topu Osimhen, az bir farkla üstten auta gönderdi. 30. dakikada Barış’ın sağ kanattan ceza sahasına attığı pasla Morata, topu sağ çaprazdan içeri çevirdi. Osimhen, arka direkte bu topu tamamlayarak skoru 1-0’a getirdi. 42. dakikada Barış Alper’in sol taraftan ortasında Osimhen’in kafa vuruşu, üstten auta gitti. 43. dakikada, hakem Ozan Ergün, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sanchez ile birlikte hava topuna yükselen Safuri’nin elle müdahale etmesi üzerine VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 45. dakikada Morata, beyaz noktanın başına geçerek vuruşunu yaptı ve top sağ köşeden ağlarla buluştu. Böylece Galatasaray, 2-0 öne geçti. 45+2. dakikada Barış Alper, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı pasla Osimhen’in arka direkte topu filelere gönderdiği an, maçın ilk yarısını 3-0’a taşıdı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçı yöneten hakemler Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal, mücadeleyi adil bir şekilde yönetmeye çalıştı. Galatasaray’ın kadrosunda Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer alıyor. Yedek oyuncular arasında Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımı iyi yöneten isimlerden biri oldu.

Antalyaspor kadrosunda ise Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri, Sander van de Streek ve Sam Larsson yer alıyor. Yedek oyuncular arasında Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Deni Milosevic, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio ve Taha Osman Özmert bulunuyor. Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un teknik direktörü olarak görev yapıyor.

GOLLER VE SARI KARTLAR

Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen (dk. 30 ve 45+2) ve Alvaro Morata (dk. 45 pen.) kaydetti. Antalyaspor’da ise Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip ve Emre Belözoğlu sarı kart gören oyuncular oldu. Maç, İstanbul’da devam ediyor.