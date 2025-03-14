Galatasaray Antalyaspor Maç Skoru ve Detaylar

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ SKORU

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 4-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile sürüyor. Maçın akışı ve goller takip ediliyor. Anlık gelişmeler için haber içeriğimizde detaylara ulaşabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEĞİ

Galatasaray ve Antalyaspor maçını Bein Sports platformundan canlı olarak izlemek mümkün. Ancak maçı takip edebilmek için platformun abonesi olmanız gerekiyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YERİ

Karşılaşma bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.