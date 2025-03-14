Galatasaray Antalyaspor Maç Skoru ve Detaylar

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ SKORU
Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 4-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile sürüyor. Maçın akışı ve goller takip ediliyor. Anlık gelişmeler için haber içeriğimizde detaylara ulaşabilirsiniz.
CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEĞİ
Galatasaray ve Antalyaspor maçını Bein Sports platformundan canlı olarak izlemek mümkün. Ancak maçı takip edebilmek için platformun abonesi olmanız gerekiyor.
MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YERİ
Karşılaşma bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.