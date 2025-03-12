Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY’IN ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesine yönelik hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un önderliğinde başlayan idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Sonrasında takımlar iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaparak antrenmana devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.00’de düzenleyeceği antrenmanla Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.