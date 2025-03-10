Galatasaray Antalyaspor Maçı Muhtemel 11’ler Açıklandı Mı?

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de önemli bir mücadelede 14 Mart Cuma günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Bu maç, Galatasaray ve Antalyaspor takımlarının güçlü mücadelelerine sahne olacak. Maç, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde şu oyuncular yer alıyor: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Morata. Antalyaspor’un muhtemel 11’inde ise Piric, Thalisson, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı, Rakip, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Larsson ve Van de Streek bulunuyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANMADI

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet satış duyurusu ile birlikte fiyatların da ilan edileceği bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig kapsamında en son kendi evinde oynadığı Adana Demirspor maçının bilet fiyatları şu şekilde olmuştu:

• Premium: 14.000 TL

• Delux: 13.000 TL

• Lux: 12.000 TL

• Classic: 11.500 TL

• Kategori 1: 8.000 TL

• Kategori 2: 6.000 TL

• Kategori 3: 5.000 TL

• Kategori 4: 3.500 TL

• Kategori 5: 2.600 TL

• Kategori 6: 1.900 TL

• Kategori 7: 1.050 TL

• Kategori 8: 1.050 TL