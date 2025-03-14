Galatasaray Antalyaspor Maçı Nereden İzlenir?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEME İMKANI

Maçın heyecanını canlı yayın ile yaşamak isteyenler için Galatasaray Antalyaspor maçı hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için haberimizin devamındaki bilgilerden faydalanarak maçın keyfini çıkarabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN İÇİN BEIN SPORTS

Galatasaray Antalyaspor maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak. Maç İstanbul’da, Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.