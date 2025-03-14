Haberler

Galatasaray Antalyaspor Maçı Nereden İzlenir?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEME İMKANI

Maçın heyecanını canlı yayın ile yaşamak isteyenler için Galatasaray Antalyaspor maçı hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için haberimizin devamındaki bilgilerden faydalanarak maçın keyfini çıkarabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN İÇİN BEIN SPORTS

Galatasaray Antalyaspor maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak. Maç İstanbul’da, Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Antalyaspor Karşısında İlk 15 Dakika Golsüz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele, ev sahibi ekip için büyük önem taşıyor.
Haberler

Gençlik Bakanı Bak’tan Kırklareli’ne Yatırım Sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde spor ve gençlik alanında çeşitli tesislerin inşa edildiğini açıkladı. Yüzme havuzları, öğrenci yurtları ve halı sahalar projeleri bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.