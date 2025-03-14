Galatasaray Antalyaspor Maçı Öncesi Lemina Gelişmesi

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI BÜTÜN HAZIRLIKLAR TAMAM

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Antalya Spor ile karşılaşacak. Mücadele, Rams Park’ta saat 20:30’da başlayacak. Takımda dikkat çeken bir nokta ise Lemina’nın durumu. “Lemina neden yok? Lemina sakat mı cezalı mı?” soruları gündemde. Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen ve Morata’nın yer aldığı kadroda Lemina yedekler arasında yer alıyor.

LEMİNA’NIN FUTBOL KARİYERİ

Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 tarihinde doğdu. Futbol kariyerine Fransa’da 7 yaşında ES Nanterre’de başladı; ardından Rueil-Malmaison’da eğitim aldı ve Colombes’da devam etti. 15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı ve 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. Ertesi sezon Marsilya, Lemina’yı 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. İlk sezonunda sadece sekiz lig maçında şans bulabilen Lemina, dikkatleri 2015 yazında üzerine çekmeye başladı.

TRANSFER SÜREÇLERİ VE GEÇMİŞİ

Aralarında Liverpool, Southampton ve West Ham United gibi Premier Lig kulüplerinin de bulunduğu birçok takım Lemina’ya ilgi gösterdi. Ancak transfer döneminin son günü Juventus, Lemina’yı 500.000 Avro karşılığında sezonluk kiralama anlaşması ile kadrosuna kattı. 8 Ağustos 2017’de, kulüp rekoru olan 15.4 milyon £ karşılığında Southampton’a beş yıllık bir anlaşma ile transfer oldu. Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti ve 30 Ağustos 2020’de satın alma opsiyonuyla Fulham’a kiralandı. Ardından Fransız ekibi Nice ve son olarak da Wolverhampton Wanderers forması giydi.