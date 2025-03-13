Galatasaray-Antalyaspor Maçı Yarın Oynanacak

GALATASARAY VE ANTALYASPOR’UN 58. RENDEVU’SU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile ligde 58. kez karşılaşacak. Bu önemli mücadele, yarın saat 20.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, şu anki 68 puanla lider durumda bulunuyor ve 21 galibiyet, 5 beraberlik alarak ligdeki en güçlü ekiplerden biri iken, Antalyaspor 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puanla 10. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜN ROL OYNADI

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihine bakıldığında toplam 57 maç yaptı. Bu maçlarda Galatasaray 36 kez galip gelirken, Antalyaspor sadece 7 kez rakibini mağlup edebildi. Taraflar arasında 14 maç ise berabere bitti. Galatasaray’ın bu müsabakalarda attığı gol sayısı 111 iken, Antalyaspor 49 gol ile karşılık verdi. İlk yarıda oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi’nin 2 ve Victor Osimhen’in bir golüyle 3-0 kazanmıştı.

GALATASARAY’IN YENİLMEZ SERİSİ

Galatasaray, 2016’dan beri Antalyaspor’a kaybetmiyor. Bu süre zarfında oynanan 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Ayrıca, Süper Lig’de şu an sadece yenilgisiz devam eden takım olup, bu sezon 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkileyici bir performans sergiliyor.

İÇ SAHA PERFORMANSI VE GOLCÜLER

Galatasaray, bu sezon içinde sahasında 13 maç oynadı ve 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan topladı. Süper Lig’deki en golcü takım konumunda olan sarı-kırmızılılar, 64 golle rakip kaleleri zorlamaya devam ediyor ve bu sezon unutulmaz bir hafıza oluşturuyor. Victor Osimhen, 21 maçta 17 golle takımın en skorer oyuncusu oldu ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN KARŞILAŞMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, birbirleriyle toplamda 4 kez karşılaştı. Rekabette Buruk, 3 galibiyet alırken, Belözoğlu 1 kez kazanma başarısını gösterdi. Bu iki teknik adam arasında, 12 Kasım 2022 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir’i 7-0’lık skorla yenerek önemli bir zafere imza attı.

CEZALI VE SINIRDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray’da, Antalyaspor maçında 3 futbolcu mücadele edemeyecek. Kaleci Günay Güvenç kırmızı kart nedeniyle, Ahmed Kutucu ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Ismail Jakobs’un tedavisi devam ediyor. Victor Osimhen ile Roland Sallai de sarı kart sınırında bulunuyor ve bu durum, 29. haftada oynanacak Beşiktaş derbisini etkileyebilir.

MAÇIN HAKEMİ

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak, maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.