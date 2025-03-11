Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla başlıyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti.

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK YÖNETİMİNDE

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçı ile sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.