Galatasaray-Antalyaspor Maçında VAR’da Belçikalı Hakem

HAKEMLERİN BELİRLENMESİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile bu akşam saat 20.30’da karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün’ün yardımcılık görevini ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstleniyor. Maçta 4. hakem olarak Yiğit Arslan görev yapacak.

VAR GÖREVLERİ

Karşılaşmada VAR’da Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yer alacak. Ayrıca, AVAR görevini de Kerem Ersoy üstlenecek. Müsabakanın detayları ve hakem kadrosu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.