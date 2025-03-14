Galatasaray, Antalyaspor’u Farklı Geçti

2024-2025 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ile karşılaştı. Hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçta, ev sahibi Galatasaray, rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY, GOLLERİYLE FARK YARATTI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Victor Osimhen, 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata, 45+3. dakikada Osimhen ve 52. dakikada yine Osimhen tarafından atıldı. Osimhen, Antalyaspor maçında kaydettiği 3 golle birlikte Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısını gösterdi. Bu, Nijeryalı futbolcunun kariyerindeki 3. hat-trick oldu.

Galatasaray’da ikinci golü atan Alvaro Morata, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. İspanyol yıldız, Osimhen’in attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu.

GALATASARAY İKİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Antalyaspor ise ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, 71 puana ulaşarak, iki maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe’nin 10 puan önünde yer alıyor. Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ’A GİDECEK

Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.