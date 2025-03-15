Galatasaray, Antalyaspor’u Farklı Mağlup Etti

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

PENALTI POLEMİĞİ

Maçın kritik anlarını değerlendiren trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, özellikle Galatasaray’ın kazandığı penaltıyı yorumladı. Deniz Çoban, “Net penaltı. Kolunu açarken o riski alıyor. Önlemini almıyor. Tartışmasız bir penaltı.” ifadelerini kullandı. Bahattin Duran ise, “Çok net bir penaltı. Çok doğru bir VAR müdahalesi. Safuri’nin sol eli ve kolu açık. Risk alırsanız top rakipten gelirse penaltı olur. Doğal olmayan koluna geliyor. Hakemin sahada vermesini beklerim.” şeklinde görüş belirtti. Bülent Yıldırım da, “Net penaltı.” diyerek durumu özetledi.