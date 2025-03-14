Galatasaray, Antalyaspor’u Konuk Edecek

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Bu mücadele RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayacak. Maçın hakemi Ozan Ergün olurken, VAR koltuğunda Belçikalı Lawrence Visser yer alacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’de 26 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı ekip, 21 galibiyet ve 5 beraberlik ile 68 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunuyor. Antalyaspor ise 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında gerçekleştirdiği maçı 3-0 kazandı. O karşılaşmada Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol atmıştı.

SAKATLIK VE CEZALILAR

Sarı-kırmızılı takımda, bu mücadelede forma giyemeyecek 3 futbolcu bulunuyor. Sakatlığı olan Ismail Jakobs’un yanı sıra, sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında sahada yer almayacak. Galatasaray’da, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Victor Osimhen ve Roland Sallai’nın bu maçta sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta forma giyememeleri söz konusu.

TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN BAŞARISI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor ile karşılaştığı Süper Lig maçlarında kesinlikle mağlubiyet yaşamadı. Buruk, daha önce Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray ile Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıkmış, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmiştir. Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandığı biliniyor.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de toplam 58 kere karşı karşıya gelecek. Geride kalan 57 maçta Galatasaray 36, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. İki takımın oynadığı maçlarda 14 karşılaşmada eşitlik sağlandı. Galatasaray’ın toplamda attığı 111 gole, Akdeniz ekibi 49 golle cevap verdi. Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor ile son 17 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı son 5 maçı da kazandı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış olan Galatasaray, sonrasında oynadığı 5 lig müsabakasını da kazanmayı başardı. Galatasaray, evinde Antalyaspor’a karşı büyük bir üstünlük kuruyor. İki takım arasında oynanan 28 maçta Galatasaray toplamda 17 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 4 galibiyet almayı başardı.