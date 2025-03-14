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Galatasaray, Antalyaspor’u Yenerek Farkı Açtı

GALATASARAY, ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Antalyaspor karşısında elde ettiği zaferle puan farkını 2 maç fazlasıyla 10’a çıkardı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-0’lık bir skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 71’e çıkararak liderliğini sürdürüyor.

LİDERLİKTEKİ FARK 10 PUANA ÇIKTI

Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10’a yükseltti. Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım ise milli takım arasından sonra Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek.

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Galatasaray’ın Antalyaspor Üzerindeki Üstünlüğü Sürüyor

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