Galatasaray, Antrenman Yaparak Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını bir antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk eşliğinde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı.

DİNAMİK ISINMA VE PAS ÇALIŞMALARI

İdman, üç grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ardından, taktik çalışmalarla sonlandırıldı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapılacak idmanla devam edecek.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

