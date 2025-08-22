Haberler

Galatasaray, Antrenmana Kayserispor Maçı İçin Devam Etti

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

EĞİTİM RUTİNİ

İdman, oyuncuların topla ısınmasıyla başladı ve daha sonra üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmalarıyla ilerledi. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla noktalandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
Haberler

“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.