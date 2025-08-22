Galatasaray, Antrenmana Kayserispor Maçı İçin Devam Etti

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

EĞİTİM RUTİNİ

İdman, oyuncuların topla ısınmasıyla başladı ve daha sonra üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmalarıyla ilerledi. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla noktalandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.