Haberler

Galatasaray, Antrenmanına Devam Etti

GALATASARAY, Süper Lig’in 5’inci haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor.

ANTRENMAN BAŞLANGICI VE İÇERİĞİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, laktat testinin yapılmasıyla başladı. Dinamik ısınmanın ardından, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ile sonlandı. Antrenman, dört takımlı bir turnuvayla tamamlandı.

GELECEK ANTRANMANLAR

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.