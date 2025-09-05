Galatasaray, Antrenmanına Devam Etti

GALATASARAY, Süper Lig’in 5’inci haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor.

ANTRENMAN BAŞLANGICI VE İÇERİĞİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, laktat testinin yapılmasıyla başladı. Dinamik ısınmanın ardından, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ile sonlandı. Antrenman, dört takımlı bir turnuvayla tamamlandı.

GELECEK ANTRANMANLAR

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.