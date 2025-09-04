Galatasaray, Antrenmanına İlkay Gündoğan’la Başladı

GALATASARAY, EYÜPSPOR MAÇINA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugünkü antrenmanla giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer olan İlkay Gündoğan, takım ile birlikte ilk antrenmanına katıldı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ile başladı. Antrenman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Ardından, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

İLERLEYEN HAZIRLIKLAR

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.