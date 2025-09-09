Galatasaray Antrenmanını Devam Ettiriyor

HAZIRLIK ANTRAMANLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Çalışmalar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlıyor. Sonrasında sahada koşuya geçiliyor ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmaları yapılıyor.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE GEÇEN ANTRAMAN

Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşiyor ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçıyla tamamlanıyor. Bu antrenmanda sarı-kırmızılıların yeni transferi kaleci Uğurcan Çakır da takımla birlikte ilk defa antrenmana katılıyor.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.