Galatasaray Antrenmanını Sürdürüyor Kayserispor İçin

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başlayıp, iki grup halinde yapılan 10’a 2 pas çalışmasıyla ilerliyor.

TESİSLERDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı bir turnuvayla son buluyor. Galatasaray, yarın saat 18.00’de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.