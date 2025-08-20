Haberler

Galatasaray Antrenmanını Sürdürüyor Kayserispor İçin

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başlayıp, iki grup halinde yapılan 10’a 2 pas çalışmasıyla ilerliyor.

TESİSLERDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı bir turnuvayla son buluyor. Galatasaray, yarın saat 18.00’de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Haberler

Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.