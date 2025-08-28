Galatasaray, Atletico Madrid ile Eşleşti

Galatasaray, turnuvada doğrudan grup aşamasında yer alacak ve kura sonucunda Atletico Madrid ile eşleşeceği kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmanın tarihini ve yerini sabırsızlıkla bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako’da TSİ 19.00’da gerçekleştirildi. Geçen yılki prosedür tekrar uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için sekiz rakip belirlendi. Galatasaray, 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

GRUPLARIN DAĞILIMI

Torbaların dağılımı şu şekilde belirlendi: 1. torbada Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona; 2. torbada Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge; 3. torbada Tottenham, PSV Eindhoven, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt ve Marsilya; 4. torbada ise Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANACAK

Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü belirlenecek. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın rakibiyle oynayacağı maçın günü ve saati netleşecek. Ayrıca, maçın hangi şehirde, İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı da bu fikstürle açıklanacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını yine 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek. Lig aşaması için belirlenen takvim de şu şekilde olacak:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026