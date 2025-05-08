Galatasaray, B. Silva’yı transfer ediyor!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmak için geri sayım yaparken, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde etkili bir kadro oluşturmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk durumunda Devler Ligi’ne direkt katılım sağlayacak olmanın getirdiği motivasyonla büyük transfer hedefleri belirliyor.

BERNARDO SILVA GALATASARAY’IN HEDEFİNDE

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile yollarını ayırmayı planlıyor. Cimbom, Mertens’in sahadaki liderlik vasıflarını ve yaratıcılığını karşılayacak bir isim olarak, Manchester City’nin 30 yaşındaki Portekizli oyuncusu Bernardo Silva’yı hedef alıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, Silva’nın çok yönlü oyun tarzının Şampiyonlar Ligi hedefleri için kritik olduğunu düşündüğü ifade ediliyor. Taraftarların, “Bernardo Silva gelirse Süper Lig sallanır!” şeklindeki yorumları transfere olan heyecanı artırıyor.

Galatasaray, Bernardo Silva ile menajerler aracılığıyla ilk iletişimi sağladı. Silva’nın menajeri Jorge Mendes’in, oyuncunun Avrupa’da Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalmayı tercih ettiğini ve Galatasaray’ın proje teklifinin onu etkilediğini söylediği öne sürülüyor.