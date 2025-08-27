Galatasaray Barış Alper’i Satmayacak

GALATASARAY’DA BARIS ALPER YILMAZ GELİŞMELERİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, Barış Alper Yılmaz konusundaki belirsizlikle günleri geçiyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un, Barış Alper için 10 milyon dolarlık 4 yıllık sözleşme teklif etmesi sonrası Galatasaray yönetimi, futbolcunun ayrılığına izin vermedi. Milli futbolcu, bu cazip teklife sıcak bakmasına rağmen, kulübün onay vermemesi nedeniyle antrenmanlara katılmamıştı. Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasında Barış’a yer verdiklerini belirterek, “Kesinlikle satmayacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

BARIS ALPER YENİDEN ANTRAMANLARA DÖNDÜ

Son günlerde Barış Alper, takıma geri dönerek antrenmanlara yeniden katılmaya başladı. Genç futbolcunun teknik direktör Okan Buruk’a özür dilediği, bu durumun olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Ancak, Barış Alper’in NEOM ekibinden gelen teklifi hâlâ değerlendirmek istediği bilgisi, mevcut krizin tam olarak çözülmediğini gösteriyor. Oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma isteği, kulüp içinde de kaygı yaratıyor.