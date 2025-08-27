Haberler

Galatasaray Barış Alper’i Satmayacak

GALATASARAY’DA BARIS ALPER YILMAZ GELİŞMELERİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, Barış Alper Yılmaz konusundaki belirsizlikle günleri geçiyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un, Barış Alper için 10 milyon dolarlık 4 yıllık sözleşme teklif etmesi sonrası Galatasaray yönetimi, futbolcunun ayrılığına izin vermedi. Milli futbolcu, bu cazip teklife sıcak bakmasına rağmen, kulübün onay vermemesi nedeniyle antrenmanlara katılmamıştı. Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasında Barış’a yer verdiklerini belirterek, “Kesinlikle satmayacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

BARIS ALPER YENİDEN ANTRAMANLARA DÖNDÜ

Son günlerde Barış Alper, takıma geri dönerek antrenmanlara yeniden katılmaya başladı. Genç futbolcunun teknik direktör Okan Buruk’a özür dilediği, bu durumun olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Ancak, Barış Alper’in NEOM ekibinden gelen teklifi hâlâ değerlendirmek istediği bilgisi, mevcut krizin tam olarak çözülmediğini gösteriyor. Oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma isteği, kulüp içinde de kaygı yaratıyor.

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

