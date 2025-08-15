Galatasaray, Barış Alper İçin 50 Milyon Euro İstiyor

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın durumu halen netleşmedi. İngiltere Premier Lig ile Suudi Arabistan’dan gelen ilgiler, milli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

NEOM’DAN YÜKSEK TEKLİF GELİYOR

Barış Alper Yılmaz için en ciddi adımları atan takım NEOM oldu. Suudi Arabistan temsilcisi, milli futbolcu için yaptığı teklif miktarını artırdı. Fanatik’e göre bu teklif 40 milyon euroya kadar ulaştı. Barış Alper’e yıllık 10 milyon euro önerildiği kaydedildi.

GALATASARAY, TALEP ETTİĞİ RAKAMI YÜKSEK TUTUYOR

Galatasaray’ın, Barış Alper için gelen 40 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ve 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Süper Lig’de yapılan en yüksek transfer satışının 30 milyon euro ile Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’na ait olduğunu hatırlamakta fayda var.