Galatasaray, Barış Alper’in Maaşını Artıracak

GALATASARAY’DAN YENİ BİR HAMLE

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transferine onay vermemesi sonucu milli futbolcu ile yönetim arasında bir kriz gelişti. Sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz’ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti ve şimdi onun için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

MAAŞ ARTIRIMI YOLDA

Milliyet’te yayımlanan bilgilere göre, Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın mevcut maaşında önemli bir artış yapmak için çalışmalara başladı. Şu anda 2.5 milyon euro kazanan futbolcunun maaşının 4.5 milyon euroya çıkarılması planlanıyor. Böylece 25 yaşındaki Barış Alper, Galatasaray’ın en yüksek kazanan yerli futbolcusu unvanını elde edecek. Ayrıca, futbolcunun başarı bonusları ile birlikte 1 milyon euroya kadar ek gelir sağlaması bekleniyor.