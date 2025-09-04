Galatasaray, Barış Alper’in maaşını artıracak

BARİŞ ALPER YILMAZ’IN TRANSFER KRİZİ

Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transferine izin vermemiş ve bu nedenle kulüp ile futbolcu arasında bir kriz oluşmuştu. Sarı-kırmızılılar, Yılmaz’ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ederek ona olan bağlılıklarını gösterdi.

Şimdi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için yeni bir hamle planlıyor. Milliyet’te yer alan bilgilere göre, kulüp, 2.5 milyon euro kazanan Yılmaz’ın maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltmeyi düşünüyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu artış ile Galatasaray’ın en çok kazanan yerli oyuncusu olacak.

Barış Alper’in ayrıca başarı bonusları ile birlikte 1 milyon euroyu aşan ek kazanç elde etmesi bekleniyor. Bu durum, Yılmaz’ın Galatasaray’daki kariyerini daha da güçlendirecek gibi görünüyor.