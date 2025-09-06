Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı affetti

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN YENİ KARAR

Galatasaray’da Suudi Arabistan’a gitmesine izin verilmeyen Barış Alper Yılmaz, bir süre takımdan uzak kalmıştı. Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili son kararını vermiş bulunuyor. Sabah’ta yer alan bilgilere göre, kulüp, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesine 30-40 milyon lira seviyesinde bir performans bonusu eklemeyi planlıyor.

OBJEKTİF BAKIŞ AÇISI

Uzun bir süre sonra kararından dönen Barış Alper Yılmaz, yeniden takımla antrenmanlara katılmaya başladı. Dursun Özbek’in milli futbolcuyu affettiği ve ona herhangi bir ceza vermeyeceği bilgisi veriliyor. Başkan Özbek’in artık bu konuyu kapattığı ve gündeminden çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk’un da Barış Alper Yılmaz’a formayı verme hazırlığında olduğu ifade ediliyor.