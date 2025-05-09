Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı tutabilir mi?

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI

Süper Lig’de üçüncü kez şampiyon olma yolunda ilerleyen Galatasaray’da yeni sezon için hazırlıklar başlarken, Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Galatasaray’ın gözde oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın adı Liverpool, West Ham United, Tottenham ve Aston Villa gibi takımlarla anılıyordu.

SÖZLEŞME UZATMA ANLAŞMASI VE NAPOLİ TEMASI

Önceki günlerde Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatma konusunu çözmek üzere anlaştığı duyurulmuştu. Ancak son iddialara göre, yıldız futbolcunun yakın çevresine Napoli ile görüşmelere başladığı yönünde bilgiler ulaştı.