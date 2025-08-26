Haberler

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ı tutuyor

SÜPER LİG’DE GÜNDEME OTURAN TRANSFER

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, bu sezon gerçekleştirdiği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz hakkında kesin bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Neom’dan gelen yüksek teklife karşı duruş sergiledi. Suudi Arabistan kulübü Neom, Galatasaray’a 40 milyon euro teklif yaparken, Barış Alper’e de senelik 8 milyon euro önerdi.

Barış Alper Yılmaz, Suudilere “Evet” yanıtı verip, yönetimden transferin gerçekleşmesini talep edince sorun yaşandı. Galatasaray yönetimi ise “Neom teklifini 50 milyon euroya çıkarmadıkça satış izni yok” diyerek transfer meselesine kesin bir noktayı koydu.

Barış Alper Yılmaz, özellikle son iki sezonda ortaya koyduğu performansla büyük bir beğeni topladı. Milli futbolcu, hem forvet hem de kanat mevkilerinde görev alabilmesi, hızı, çalışkanlığı ve bitiriciliği ile takımın en önemli yeteneklerinden biri haline geldi.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

