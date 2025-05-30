Galatasaray, Başakşehir’i 1-0 yendi

MÜCADELENİN İLK YARISI GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, kendi evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

PENALTI VE GOL ANI

Karşılaşmanın 14. dakikasında sol taraftan Mertens’in kullandığı köşe atışında ön direkte Osimhen’in kafa vuruşu topu havalandırdı. Ceza sahasında topu kontrol eden Osimhen’in ardından Ousseynou Ba, meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 17. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dries Mertens, sağ köşeye yaptığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

19. dakikada Jerome Opoku’nun sağ kanattan yaptığı ortada, savunmada Carlos Guesta’nın hatası sonrası topu bulan Joao Figueiredo, kaleciyiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu az farkla yandan dışarı gönderdi. 29. dakikada ise Ismail Jakobs’un sol taraftan yaptığı ortada altıpasın sağında Yusuf Demir kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

TAKIMLAR VE TEKNİK EKİPLER

Galatasaray kadrosunda Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen yer aldı. Yedek oyuncular arasında Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Metehan Baltacı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıyı önde tamamladı.

Başakşehir takımında ise Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Joao Figueiredo ve Philippe Keny yer aldı. Yedekler arasında Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Festy Ebosele ve Ivan Brnic bulunuyor. Teknik sorumlu Mustafa Keçeli, takımını yönetiyor.

Golü atan Dries Mertens, 17. dakikada penaltı ile ağları sarsarak Galatasaray’a avantaj sağladı. Sarı kart gören oyuncular arasında Victor Osimhen (Galatasaray) ve Ousseynou Ba (Başakşehir) yer alıyor.