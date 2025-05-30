Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 yendi

GALATASARAY’IN SAVUNMA BAŞARISI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada savunma başarısını sürdürdü. Evinde konuk ettiği rakibini 2-0’lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sezon 15. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu kapsamında toplam 36 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Son dönemdeki etkileyici savunma performansı ile dikkat çeken Aslan, bu sezon 15. kez kalesini gole kapamış oldu.