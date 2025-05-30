Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 yendi

GALATASARAY SEZONU ŞAMPİYON KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig’in son hafta açılış mücadelesinde Başakşehir’i 2-0 mağlup ediyor ve sezonu 95 puanla şampiyon olarak tamamlıyor. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maç, saat 20.00’da hakem Abdullah Buğra Taşkın tarafından başlatıldı.

GOLLER MERTENS VE OSIMHEN’DEN

Ev sahibi Galatasaray, maçın 17. dakikasında Dries Mertens’in penaltı golü ile öne geçiyor. Daha sonra, 81. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle skoru 2-0’a taşıyor. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Başakşehir’i mağlup ederek Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunu 95 puanla şampiyon olarak bitiriyor.