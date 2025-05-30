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Galatasaray, Başakşehir’in Alkışlarıyla Sahaya Çıktı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son karşılaşmasında Başakşehirli futbolcuların alkışları arasında sahaya adım attı. Trendyol Süper Lig’in 38. ve final haftasında, Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde turuncu-lacivertli takım, sarı-kırmızılıların elde ettiği şampiyonluğu alkışlayarak kutladı.

BAŞAKŞEHRİLİ FUTBOLCULARIN DİSTİNTİSİ

Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında iki gruba ayrılan Başakşehirli oyuncuların arasından geçerek sahaya girdi. Bu esnada, Başakşehirli futbolcular, Galatasaray’ı şampiyonluğundan dolayı alkışlayarak onurlandırdı.

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