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Galatasaray Başakşehir Maçı Bein Sports’ta

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Süper Lig karşılaşması yakında başlıyor. Taraftarlar, bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor?

MAÇI HANGİ KANAL YAYINLAYACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı, Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, Bein kullanıcıları şifresiz bir şekilde bu maçı takip edebilecek. TOD TV platformu üzerinden de canlı yayın imkanı mevcut.

MAÇ SAATİ VE DETAYLAR

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan Galatasaray Başakşehir maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olmayı vaat ediyor. Maç, Bein Sports’dan canlı yayınla izlenebilecek.

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