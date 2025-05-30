Galatasaray Başakşehir Maçı Devam Ediyor

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI DEVAM EDİYOR

Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanan maçta Galatasaray 1-0 önde bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve güncel skoru futbolseverler tarafından takip ediliyor. Maçın gollerinin yanı sıra gelişmeleri de detaylı bir şekilde düzenli olarak aktarıyoruz.

MAÇIN CANLI YAYINI VE DETAYLARI

Galatasaray Başakşehir karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Maçı izlemek isteyenlerin platformun abonesi olması gerekiyor. Bugün akşam saat 20.00’de başlayacak olan bu önemli mücadelenin adresi ise İstanbul’daki Rams Park Stadyumu.