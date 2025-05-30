Haberler

Galatasaray Başakşehir Maçı Devam Ediyor

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI DEVAM EDİYOR

Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanan maçta Galatasaray 1-0 önde bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve güncel skoru futbolseverler tarafından takip ediliyor. Maçın gollerinin yanı sıra gelişmeleri de detaylı bir şekilde düzenli olarak aktarıyoruz.

MAÇIN CANLI YAYINI VE DETAYLARI

Galatasaray Başakşehir karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Maçı izlemek isteyenlerin platformun abonesi olması gerekiyor. Bugün akşam saat 20.00’de başlayacak olan bu önemli mücadelenin adresi ise İstanbul’daki Rams Park Stadyumu.

ÖNEMLİ

Haberler

Nijerya’da Sel Felaketi, 117 Ölü

Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen sel felaketi 117 can aldı, binlerce ev yıkıldı ve birçok kişi kayboldu.
Haberler

Hatay’daki Yangın İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altında

Hatay'ın Defne ilçesindeki tekstil fabrikasında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, işçilerin mesai bitiminde çıkarken, havadan görüntü alınmış durumda.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.