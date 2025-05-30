Galatasaray- Başakşehir Maçı, VAR Meler

VAR GÖREVLİSİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Halil Umut Meler görev alacak. Galatasaray, bu kritik maçta saat 20.00’de RAMS Başakşehir’i konuk edecek.

HAKEM HEYETİ AÇIKLANDI

Müsabakayı yönetmek üzere hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy atanmış durumda. Taşkınsoy’un yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olarak belirlendi. Öte yandan, Halil Umut Meler’in yanı sıra sesli destek sağlamak üzere AVAR pozisyonunda Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.