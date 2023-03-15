Galatasaray Başkanı: 62 dönümlük arazi kiraladık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda konuştu.

Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Adası, 1957’de kulübe kazandırıldı. O günden, bugüne kadar da herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış, sonuçta da başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Ada’yı hizmetinize kısmen açtık. Ayrıca Ada’nın imar planları için çalışma yaptık. Bir hafta sonra askıdan inecek ve ruhsatlı olarak Galatasaray Spor Kulübü’ne uzun yıllar hizmet edecek konuma getireceğiz.”

“1.5 MİLYAR TL GELİR”

“Mediciyeköy projesi, Galatasaray’ın motor projesi. Galatasaray’ın yolunu açacak, Galatasaray’ı uzun yıllara taşıyacak projenin anası. 180 tane rezidanstan oluşuyor. Yaklaşık 3-4 ticari alan da var. Ticari alanlar da çok kıymetli. Projenin yaklaşık %70’lik kısmını lansmanda sattık. Gerçekten Mecidiyeköy Projesi, bizim çıkış noktamızın başladığı yer. 1,5 Milyar TL getirisi olabilecek bir proje.”

FLORYA PROJESİ

“Florya Projesi çok önemli, gelecek için çok yardımcı olacak proje. Ayrıca Bankalar Birliği’ne borcu ödeyeceğiz ve mali bağımsızlığı sağlayacağız. Ekrandan fazla rakam söylemek istemiyorum. Ortaya çıkacak fon, Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra Galatasaray’ın 25-30 senesini dizayn edecek. Bu fonu herkes istediği gibi, kafasına göre kullanamayacak.”

“HEDEF FLORYA’DAN TAŞINMAK”

“Kemerburgaz’da çalışmalara süratle başladık. Ağustos-Eylül gibi Florya’daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Galatasaray’ın kendine yakışan tesislere kavuşması lazım. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Burayı yapanlara teşekkür ederim, 30 yıl önce yapıldı ve en gözde tesisti. Ancak sonrasında bir çivi bile çakılmadı. Artık Galatasaray’a yakışır bir tesis inşaatına başladık. Amacımız sezon sonuna yetiştirmek ve Florya’dan buraya taşınmak.”

“2 MİLYAR TL GELİR BEKLİYORUZ”

“Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva’da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak. Malzeme fiyatı artışı olması halinde, bu rakam giderek yukarıya çıkacak.”

“YENİ ARAZİ KİRALADIK”

“Stadımızın yanında Vadi İstanbul’a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık. Bu proje de Kemerburgaz gibi Galatasaray’ın geleceğinde altın harflerle yer alacak. Buna yürekten inanıyorum. Amatöre, salon sporlarına, yüzmeye bir proje hazırlayacağız. Stadın yanında modern bir tesis olacak.””

“OKAN BURUK UZUN YILLAR KALACAK”

“Futbol takımımız, Okan Hoca’nın liderliğinde hedeflerine ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirildik ama hocamız güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Okan Hoca, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecektir.”