Galatasaray Başkanı: Açıklamak üzereyiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yeni transferler ve takımdan ayrılacak oyuncular hakkında konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor” dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda GZT Giresunspor’a konuk olacak.

Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Yücel; Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri onuruna Giresun’da yemek verdi. Geceye Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet de takıldı.

“ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULARIMIZ OLACAK”

Başkan Elmas, Galatasaray’ın transfer çalışmalarını hakkında ise “Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Birkaç görüşmemiz var. Onları da açıklamak üzereyiz. Sanıyorum 5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz.

Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray’ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray’ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler” şeklinde konuştu.