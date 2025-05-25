Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: “Görüşüyoruz!”

KUTLAMA ETKİNLİĞİ YENİKAPI’DA GERÇEKLEŞTİ

Trendyol Süper Lig’de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, başarıyı Yenikapı Festival Alanı’nda taraftarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Sarı – kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, kutlama etkinliğinde taraftara hitap etti.

ŞAMPİYONLUKTEN DAHA FAZLASI

Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarda sadece bir şampiyonluğu kutlamadıklarını vurguladı: “Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz.”

Başkan Özbek, Galatasaray’ın ülkenin umudu olduğunun altını çizdi. “Galatasaray bu ülkenin umududur. Bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanların içindeki mutluluk ve pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun ve enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız” dedi.

İSTANBUL’A MESAJ GÖNDERDİ

“İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray” şeklinde seslenen Özbek, Galatasaray taraftarına mesajını iletti.

AVRUPA’DA HIZLA İLERLİYORUZ

Özbek, Galatasaray’ın gelecekteki hedefleri hakkında da bilgi verdi. “Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Yenikapı gibi büyük bir meydanı doldurduk. Taraftarlarımıza ve bizi sevenlere teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa’da başarıyı getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

25. ŞAMPİYONLUK TARAFTARA ARMAĞAN

Açıklamalarının sonunda, “25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız tüm Galatasaraylılara armağan olsun. Yaşasın Galatasaray!” dedi.

OSIMHEN KONUSU

Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında ise “Osimhen ile görüşüyoruz. Kendisi karar verecek. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor” şeklinde bilgi verdi.