Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Transfer Projelerine vurgu yaptı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Sponsorluk Anlaşması İmzalandı. Basketbol Takımı Hedeflerini Paylaştı. Geçen Sezon Sponsorluk Anlaşmaları Başarılıydı. Kaleci Transferi için Çalışmalar Devam Ediyor. McCollum’un Dönüşü Kulüpte Mutluluk Yarattı

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Neom SC’nin Barış Alper Yılmaz için resmi teklif sunması üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Özbek, “Başta koyduğumuz proje; başarılı kadroyu korumak ve eksik yerlere takviye yapmak. Bugüne geldiğimizde Galatasaray başkanının ‘Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım’ gibi bir tutumu olamaz. O zaman projenin bir anlamı kalmaz” şeklinde konuştu. Ayrıca Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile bir teknoloji firması arasında gerçekleştirilen isim sponsorluğu anlaşmasını duyurdu. İmza töreninde de bulunan Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY’IN YENİ SEZON HEDEFLERİ

Özbek, erkek basketbol takımının yeni sezon hedeflerine değinerek, “Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu sezon yepyeni hedefler için mücadele edecek. Dün FIBA başkanıyla yaptığım görüşmede Galatasaray’a verdikleri önemi bir kez daha gördüm. Önümüzdeki dönemde yapacağımız tesisleşme çalışmalarıyla basketbol şubesine de en iyi olanakları sunacağız” diyerek ekip için belirlenen hedefleri vurguladı.

SPONSORLUK ANLAŞMALARINDA YENİ HEDEF

Galatasaray, sponsorluk anlaşmalarında geçen sezondan daha iyi bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Özbek, “Geçen sezon sponsorluk anlaşmalarımızın toplamı yaklaşık 80 milyon Euro’ydu. UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorluk anlaşmaları bu kriterler doğrultusunda yapmak son derece önemli. Bu gelirin yüzde 80’ini takım harcamalarında kullanabiliyorsunuz. Bu sene yüzde 70’e düştü. Çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının çok üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bu sene Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Sponsorluk anlaşmalarına hız vermiş durumdayız” şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Özbek, “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı çok büyük. Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray’ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezonun ortasında planları uygulamaya koyup, sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz” dedi. Ayrıca, oyuncunun başarısını ve takım içerisinde tutulmasının önemini vurguladı.

KALECİ TRANSFERİ VE MUSLERA

Kaleci transferinin gündemlerinde olduğunu belirten Dursun Özbek, “Kaleci transferi de gündemimizde olan bir konu. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada biraz hesaplamadığımız bir şey oldu. Ben bu sene de Fernando Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kalması için ısrarcı olmuştum fakat haklı sebeplerle kendisi gitti. Bu durum bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferi için çalışmamız biraz daha geç başladı” şeklinde ifadelerde bulundu.

MC_COLLUM’UN DÖNÜŞÜ

Tecrübeli basketbolcu Errick McCollum’un Galatasaray’a dönüşünü değerlendiren Özbek, “McCollum takımımıza döndüğü için çok sevindim. Daha önceki başkanlık dönemimde de EuroCup şampiyonluğu kadromuzda da vardı. Bundan sonra da inanıyorum ki bize katkı verecek” dedi.

TFF VE YABANCI KURALINA YAKLAŞIM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Kulüpler Birliği tarafından önerilen yeni yabancı kuralını reddetmesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Dursun Özbek, “Kulüpler Birliği’nde öyle bir çalışma yapıldı ve TFF kabul etmedi. TFF’nin bu konuyu reddetmesinden etkileneceğimizi düşünmüyorum. Mevcut şekilde devam edeceğiz” diyerek devam eden süreç hakkında bilgiler verdi.