Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

ICARDI’NİN DURUMU Özbek, “Mauro Icardi’nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME TADİLİ Barış Alper Yılmaz hakkında ise Özbek, “Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek.” şeklinde konuştu.