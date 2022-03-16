Galatasaray Başkanı resti çekti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği’ne resti çekti.

Hakemler, Barcelona maçı ve Kulüpler Birliği hakkında önemli konulara değinen Elmas’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı’ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliği’nin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız.”

”Hakemleri, MHK’yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız.”

BARCELONA MAÇI VE TRABZONSPOR’UN DURUMU

Barcelona maçı ve Trabzonspor’un ligdeki başarısı hakkında da konuşan Elmas, ”Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen’de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler.” dedi.

Trabzonspor’un bu noktaya gelmek için teknik direktöründen başkanına çok ciddi bir emek sarf ettiğine dikkat çeken Elmas, “Bu emeğe haksızlık etmemek, emek hırsızlığı yapmamak lazım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu.” diyerek tepkisini dile getirdi.