Galatasaray Başkanı: Vazgeçmeyeceğiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, takımının durumunu değerlendirdi ve şampiyonluğa dair umutlu konuştu.

“Galatasaray’ın sürdürülebilir bir geleceğe yürümesini ve Galatasaray’ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun ki eleştiri doğaldır. Ne kadar kasıtlı engellemeler olursa olsun başta söylediğimiz gibi sürdürülebilire başarılarla dolu geleceği kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak için geldik. Popüler olmak, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Geriye baktığımızda yaptığımız işlerin amacımıza katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak kastettiğimiz Galatasaraylıların bu dönem daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmelerini ancak doğruların da arkasında olmalarını istiyoruz. Kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir, umarım amacımıza camia olarak birlikte yürüteceğiz.”