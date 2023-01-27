Galatasaray Başkanı’na 50 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek’e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik’e ise Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı’ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15’er gün hak mahrumiyeti uyguladı.